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16.10.2026 06:31:29
Heidelberg Pharma legte Quartalsergebnis vor
Heidelberg Pharma veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,180 EUR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3740,0 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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