Sky Deutschland Aktie
WKN DE: SKYD00 / ISIN: DE000SKYD000
04.12.2025 09:00:00
heise+ | Videostreaming: Plattformen von Sky und Telekom im Vergleich
Sky und MagentaTV bündeln eigene Film- und Serienangebote mit denen anderer Dienste. Solche Kombi-Abos können Geld und Nerven sparen, haben aber auch Nachteile.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
