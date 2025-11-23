Canva Aktie

Canva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CAN000 / ISIN: NET000CAN000

23.11.2025 11:00:00

heise+ | Canva verschenkt Affinity: Wie sich die Grafiksuite für Profis eignet

Canva bietet Affinity kostenlos an. Das Programm bündelt Bild-, Vektor- und Layoutfunktionen und fordert den Konkurrenten Adobe ernsthaft heraus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
