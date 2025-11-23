Canva Aktie
WKN DE: CAN000 / ISIN: NET000CAN000
|
23.11.2025 11:00:00
heise+ | Canva verschenkt Affinity: Wie sich die Grafiksuite für Profis eignet
Canva bietet Affinity kostenlos an. Das Programm bündelt Bild-, Vektor- und Layoutfunktionen und fordert den Konkurrenten Adobe ernsthaft heraus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!