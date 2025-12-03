Hyundai Aktie
WKN: 917199 / ISIN: KR7011760006
|
03.12.2025 07:26:00
heise+ | Elektroauto Hyundai Ioniq 6 im winterlichen Langstreckentest: Grenzen aufgezeigt
Hyundai überarbeitet den Ioniq 6. Eine erste Testrunde unter widrigen Bedingungen durch sechs europäische Länder offenbart Schwächen.
