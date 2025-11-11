RTX A-S Aktie

RTX A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 15:00:00

heise+ | Nvidias Workstation-Grafikkarte RTX 2000 Ada mit 16 GByte im Test

16 GByte Speicher, Tensor-Kerne und CUDA-Support erfüllen viele KI-Träumchen: So schlägt sich Nvidias knapp 2 Jahre alte Workstation-Grafikkarte RTX 2000 Ada.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RTX A-Smehr Nachrichten