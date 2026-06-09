Secure Income REIT Aktie
WKN DE: A1153B / ISIN: GB00BLMQ9L68
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09.06.2026 07:30:00
heise+ | Secure Boot: UEFI-Bootmanager unter Windows prüfen
Secure Boot braucht Updates, doch booten Windows und Linux danach noch? Was ist mit Ihren bootfähigen USB-Laufwerken? Unser Skript prüfen das alles.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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