Raspberry PI Holdings Aktie

Raspberry PI Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40FLP / ISIN: GB00BS3DYQ52

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08.04.2026 07:30:00

heise+ | Smarte Lesehilfe mit einem Raspberry Pi selber bauen

Mit einem Raspi und der Raspi-Kamera wird aus einem alten Monitor eine smarte Lesehilfe. Die kann als Lupe fungieren, Texte visuell aufbereiten und vorlesen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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