heise-Angebot: c’t-Workshop: GitLab CI im Praxiseinsatz

Gitla a Aktie

Gitla a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088

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18.03.2026 08:00:00

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GitLab CI/CD verstehen und anwenden: Der Workshop zeigt, wie Sie Pipelines für Builds, Tests und Deployments strukturieren und effizient im Team nutzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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