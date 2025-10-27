KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
27.10.2025 12:00:00
heise-Angebot: Final Call: DevSecOps und KI - Sichere Softwareentwicklung mit der heise academy
Agile Methoden, verbunden mit modernen Sicherheitsstrategien und KI-gestützten Tools für eine zukunftssichere Softwareentwicklung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!