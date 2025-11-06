EXCEL Aktie
WKN: 929185 / ISIN: JP3161140003
|
06.11.2025 08:00:00
heise-Angebot: KI im Büro: Excel, Präsentationen und E-Mails mit KI erstellen
Wir zeigen, wie sich Claude, ChatGPT, Copilot und Google Gemini für typische Büroaufgaben einsetzen lassen und welche Tools tatsächlich gute Ergebnisse liefern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
