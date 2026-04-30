Helium Evolution vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Helium Evolution hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Helium Evolution ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at