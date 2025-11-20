CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
20.11.2025 11:01:04
Help! My Rental Car Died Within a Mile, and Avis Charged Me $1,367.
A visitor to Italy had to abandon an S.U.V. after it conked out just minutes from the rental agency. Then he got another surprise: a hefty repair bill.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!