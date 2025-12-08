Helvetia Aktie
WKN: 901219 / ISIN: CH0012271687
|
08.12.2025 10:07:42
Helvetia Baloise legt Pro-Forma-Zahlen vor
Helvetia und Baloise haben am vergangenen Freitag den Zusammenschluss rechtlich vollzogen. Damit ist das fusionierte Unternehmen zum grössten Allbranchenversicherer der Schweiz aufgestiegen. Jetzt wurden die Pro-Forma-Finanzinformationen (PFFI) vorgelegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Helvetia AGmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Helvetia AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.