Henkel vz-Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Henkel vz-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne wertet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Daten des Marktforschungsunternehmens NielsenIQ zum US-Markt für Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte für die vier Wochen bis zum 10. August aus. Insgesamt habe sich das schwache Wachstum nicht verbessert, schrieb der Experte.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Henkel vz-Aktie am Tag der Analyse

Kaum Bewegung ließ sich um 09:00 Uhr bei der Henkel vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 79,32 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 0,86 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 768 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 11,7 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2024 / 14:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2024 / 14:35 / UTC



