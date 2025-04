FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 gesenkt und liege damit unter den Konsensprognosen, schrieb Analyst Tom Sykes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet zwar mit einem etwas stärker als bislang erwarteten Jahresauftakt im Klebstoffgeschäft, aber auch mit einem konjunkturbedingt schwächeren zweiten Halbjahr. Die Bewertung der Aktie liege nun wieder auf dem Niveau nach der Finanzkrise./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 07:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



