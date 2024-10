HENSOLDT-Aktie und RENK-Aktie steigen nach Hochstufungen

Positive Analysten-Einschätzungen haben am Montag die Aktien der deutschen Rüstungskonzerne HENSOLDT und RENK angetrieben.

HENSOLDT gewannen via XETRA in der Spitze 5,7 Prozent auf 31,76 Euro und damit auf das höchste Niveau seit Anfang September. Die Aktien schafften es über die 50-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend beschreibt. Mit einem Plus von letztlich 3,2 Prozent auf 31,00 Euro blieb die Aktie über dieser Indikatorlinie. Die Bank of America hatte die Titel des Rüstungselektronik-Herstellers zum Kauf empfohlen. Analyst Carlos Iranzo Peris hatte den Rüstungskonzern auf "Buy" hochgestuft mit der Begründung einer attraktiven Bewertung und einer erwarteten Beschleunigung der Auftrags- und Umsatzdynamik in den Jahren 2025 bis 2027. Der Analyst glaubt, dass das Optronik-Geschäft von HENSOLDT das Schlimmste überstanden hat und er sieht auf mittlere Sicht Potenzial für ein Wachstum aus eigener Kraft im niedrigen Zehn-Prozent-Bereich. Optimistisch blickt er auf den im Dezember anstehenden Kapitalmarkttag, der steigende Gewinnschätzungen nach sich ziehen und so zum positiven Kurstreiber werden sollte.

Im SDAX profitierten die Anteile des Panzergetriebe-Produzenten RENK letztlich mit plus 0,87 Prozent auf 18,96 Euro von einer Kaufempfehlung von Redburn. Nach ebenfalls sehr schwacher Kursentwicklung in den letzten Monaten waren RENK jüngst mit unter 18 Euro fast wieder bei dem Kurs angekommen, mit dem sie am Tag ihres Börsengangs im Februar gestartet waren. Zuletzt hatten sie sich etwas gefangen.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)