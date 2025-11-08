Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
08.11.2025 12:15:00
Here Are 4 Surprising Places You Can Buy and Sell Cryptocurrency
The most popular places for U.S. investors to buy and sell cryptocurrencies are still the big centralized cryptocurrency exchanges: Coinbase Global (NASDAQ: COIN), Kraken, and Gemini (NASDAQ: GEMI).But that doesn't mean that there aren't plenty of other places to buy and sell popular cryptocurrencies, including Bitcoin (CRYPTO: BTC) and Ethereum (CRYPTO: ETH). Here are four of the most popular alternatives.Decentralized exchanges grew in popularity after the collapse of Sam Bankman-Fried's FTX crypto exchange in 2022, and are now major players in the world of crypto trading. Two of the most popular options are Uniswap (CRYPTO: UNI) and PancakeSwap (CRYPTO: CAKE).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heremehr Nachrichten
Analysen zu Heremehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.