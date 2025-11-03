Berkshir a Aktie
Here Are All 46 Stocks Warren Buffett Holds for Berkshire Hathaway's $313 Billion Portfolio
Wall Street will soon enter a new era.That will occur in January, when multi-billionaire and investing legend Warren Buffett retires from his post as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) at the end of 2025. It marks the end of a decades-long career, leading the famous holding company to become one of the world's largest corporations.Investors have long followed Buffett and team's stock picks via a massive portfolio within Berkshire Hathaway. Today, that portfolio spans 46 individual stocks, worth approximately $313 billion as of the latest regulatory filings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX deutlich schwächer -- Wall Street niedriger -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel kräftig nach. An der Wall Street kommt es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.