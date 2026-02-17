Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
|
17.02.2026 19:21:00
Here Comes Tesla's First Vehicle Without a Steering Wheel: Will There Be Enough Demand?
In a post on X, Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk confirmed that the company is still planning to bring to market a steering-wheel-free, pedal-free all-electric vehicle -- and he confirmed that it's coming soon."Cybercab, which has no pedals or steering wheel, starts production in April," Musk said on Monday. This comes as the company is ramping up its autonomous ride-sharing service, Robotaxi, and benefiting from a surge in customers subscribing to its "Full Self-Driving (Supervised)" software. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!