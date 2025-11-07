AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
07.11.2025 10:14:00
Here's How Nvidia, AMD, and Broadcom Could Help This Super Semiconductor ETF Turn $500 Per Month Into $1 Million
Every new generation of artificial intelligence (AI) model typically soaks up more data center computing capacity than the last. The latest batch of reasoning models spend more time "thinking" in the background compared to their predecessors, in order to render higher quality outputs. This process chews through up to 1,000 times more tokens (words and symbols), requiring far more computing power. That's why, according to Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang, data center operators could spend between $3 trillion and $4 trillion upgrading their infrastructure to meet demand from AI developers between now and 2030. That will include millions of graphics processing units (GPUs), which are the primary chips used in AI workloads, in addition to a wide variety of networking and other hardware components.The iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) is an exchange-traded fund (ETF) that invests in many of the hardware companies in line to benefit from that AI infrastructure spending. Its largest positions include Nvidia, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), and Broadcom (NASDAQ: AVGO), which have fueled significant returns for the fund over the last few years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
