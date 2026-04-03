Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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03.04.2026 12:36:00
Here's the Average Social Security Retired-Worker Benefit by Age (From 62 Through 99-Plus)
For most retirees, Social Security income isn't a luxury -- it's a necessity to make ends meet. Nearly a quarter-century of Gallup surveys show that 80% to 90% of retirees rely on their Social Security payout to cover some portion of their expenses. But retired-worker benefits can differ drastically by age. Based on the four foundational factors used by the Social Security Administration (SSA) to calculate retirement benefits, the average monthly retired-worker payout from 62 through 99-plus is all over the map.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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