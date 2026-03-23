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23.03.2026 08:05:11
Here’s the latest.
A ground stop was in effect early Monday as the Fire Department said it was responding to a runway incident. A New York Times journalist saw an Air Canada plane on the runway with a sheared-off nose.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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