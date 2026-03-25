ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.

AUSTRIA

Zur Wochenmitte dominierten die Bullen das Geschehen am Wiener Aktienmarkt.

Bereits zur Startglocke ATX gewann der Leitindex und konnte im Anschluss weiter Boden gut machen. Letztlich beendete er die Sitzung mit einem kräftigen Aufschlag von 2,58 Prozent bei 5.404,63 Einheiten.

Die Wiener Börse baute am Mittwoch ihre Zuwächse weiter aus. Mit der Hoffnung auf Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Krieges ging es europaweit mit den Aktienkursen rasant nach oben.

Die internationalen Finanzmärkte werden weiterhin von den Schlagzeilen zum Nahost-Krieg stark beeinflusst, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die erneute vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten beflügelt zur Wochenmitte international die Aktienkurse. Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Krieges unterbreitet.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage zudem FACC in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen zur Wochenmitte wieder zu.

Zum Sitzungsstart sprang der DAX bereits an und legte im Verlauf weiter zu. Dabei übertraf das Börsenbarometer zeitweise die psychologisch wichtige Marke von 23.000 Punkten, prallte letztlich aber an ihr ab. Sein Schlussstand: 22.957,08 Punkte (+1,41%).

Der deutsche Leitindex zeigte sich nach den US-Medienberichten über einen 15-Punkte-Plan für ein Kriegsende im Iran merklich fester. Gleichzeitig hatte US-Präsident Trump erklärt, dass der Iran angeblich "unbedingt einen Deal abschließen" wolle. Der Ölpreis als momentan wichtigster Gradmesser der Anlegersorgen reagierte für den Markt positiv - die Nordseesorte Brent blieb nach frühem Rutsch auch im Tagesverlauf unter 100 Dollar. Im Laufe des Krieges war er mit fast 120 Dollar auch schon auf ein Hoch seit 2022 geklettert.

Die Anleger sind widersprüchliche Signale gewöhnt. Nach einem Ultimatum des US-Präsidenten am Wochenende war der DAX am Montag mit 21.863 Punkten zeitweise noch auf einen Tiefststand seit April 2025 abgesackt. Nach einer Kurznachricht von Donald Trump am Montagmittag auf seiner Plattform Truth Social über gute Verhandlungen mit dem Regime in Iran war er dann in der Spitze bis auf 23.178 Punkte nach oben geschossen. Die Experten der Helaba sprachen von einem Wechselbad zwischen Phasen der Zuversicht und des Optimismus und Zeiten der Ernüchterung und Unsicherheit.

WALL STREET

Die US-Börsen legten zur Wochenmitte zu.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 46.428,45 Zählern in den Feierabend.

Auch der NASDAQ Composite gewann an Wert und legte 0,77 Prozent auf 21.929,83 Zähler zu.

Diplomatische Bemühungen, einen Waffenstillstand im Nahen Osten herbeizuführen, sorgten am Mittwoch an den US-Börsen für vorsichtigen Optimismus. Die USA haben dem Iran laut Regierungsvertretern einen 15-Punkteplan zur Beendigung des Krieges übermittelt. Der Iran wird unter anderem aufgefordert, seine drei wichtigsten Atomanlagen abzubauen, die Arbeit an ballistischen Raketen einzustellen, die Unterstützung für Stellvertretergruppen einzuschränken und die Straße von Hormus vollständig wieder zu öffnen. Im Gegenzug sollen mit dem Atomprogramm stehenden Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden.

Dass der Iran dies laut dem iranischen Sender Press TV unter Berufung auf einen ranghohen Angehörigen des Regimes ablehnt und seinerseits Bedingungen für einen Waffenstillstand darlegt, stört nur bedingt, weil die Tatsache, dass überhaupt an einer diplomatischen Lösung gearbeitet wird, bereits Zuversicht schürt. Der Iran fordert ein Ende der Angriffe durch die USA und Israel sowie konkrete Garantien, um ein erneutes Aufflammen des Krieges zu verhindern; außerdem die Anerkennung der iranischen Souveränität über die Straße von Hormus und finanzielle Entschädigung für die durch den Konflikt verursachten Schäden.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Aufschlägen.

In Tokio zeigte sich der Nikkei 225 letztlich 2,87 Prozent höher bei 53.749,62 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland präsentierte sich der Shanghai Composite derweil 1,3 Prozent stärker bei 3.931,84 Indexpunkten.

In Hongkong bewegte sich der Hang Seng schlussendlich 1,09 Prozent im Plus bei 25.335,95 Punkten.

Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Krieges sorgten zur Wochenmitte an den asiatischen Aktienmärkten für Kursgewinne. Gleichwohl herrschte bei den Marktteilnehmern eine erhöhte Skepsis, denn die Nachrichtenlage bleibt recht undurchsichtig. Nun haben die USA dem Iran laut Offiziellen einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges übermittelt. Dieser konzentriert sich demnach weitgehend auf frühere Forderungen der Trump-Regierung an Teheran. Das über Vermittler zugestellte Dokument fordert den Iran den Offiziellen zufolge dazu auf, seine drei wichtigsten Atomanlagen abzubauen, jegliche Anreicherung auf iranischem Boden zu beenden, die Arbeit an ballistischen Raketen einzustellen, die Unterstützung für Stellvertretergruppen einzuschränken und die Straße von Hormus vollständig wieder zu öffnen.

Im Gegenzug würden die im Zusammenhang mit dem Atomprogramm stehenden Sanktionen gegen den Iran aufgehoben, und die USA würden das zivile Atomprogramm des Landes unterstützen - während sie es gleichzeitig überwachen. Der Plan spiegelt im Großen und Ganzen den US-Vorschlag wider, der mit dem Iran vor Beginn des Krieges am 28. Februar diskutiert wurde, als US-Präsident Donald Trump Teheran vorwarf, nicht in gutem Glauben zu verhandeln. Irans neue Führung erklärt, sie habe nun höhere Forderungen an Washington, wie etwa Reparationen für die wochenlangen Angriffe.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX