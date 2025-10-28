Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
|
28.10.2025 14:23:00
Here's the Newest 401(k) Average Account Value by Age Group. Where Do You Stand?
Comparing yourself to the "average" investor your age isn't necessarily a be-all and end-all kind of exercise. A small but extreme number of people in your peer group could be skewing these numbers lower or higher, for instance. It's also possible that most people your age aren't actually doing as well they need to in order to secure a comfortable retirement, making such a comparison a bit pointless.Nevertheless, even if only as a starting point to determine how you're doing and then make any necessary changes to your savings plan, a look at other investors in your age group offers at least some value. Here's a closer look the average 401(k) balance for each current generation of savers.As of the end of the second quarter of this year, the overall average value of a 401(k) account for U.S. adults was $137,800. That's according to mutual fund company and retirement plan administrator Fidelity Investments, although it jibes with data from rival fund company and plan administrator Vanguard Group.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AG&E Holdings Incmehr Nachrichten
Analysen zu AG&E Holdings Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.