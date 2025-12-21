AU Aktie
Here's Why AU Stock Tripled This Year
AngloGold Ashanti (NYSE: AU) caught a lot of investors by surprise with its 245% gain this year. The global gold mining company is up by 262% over the past five years, which truly paints the image of a slow-moving equity becoming a scorching-hot growth stock.The company has mines in Africa, Australia, and the Americas. Effective cost management helped it ride the gold surge while giving investors a quarterly dividend. Its 2.59% yield helped it outperform the S&P 500 this year and over the past five years. However, AngloGold Ashanti stock was underperforming the S&P 500 leading up to the 2025 rally.These are some of the details AngloGold Ashanti investors should monitor that can impact the stock's future returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
