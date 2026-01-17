Critical Metals Aktie

Critical Metals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QD57 / ISIN: GB00BJVR6M63

17.01.2026 15:16:44

Here's Why Critical Metals Stock Jumped This Week

Shares of Critical Metals Corp. (NASDAQ: CRML) have been on a roll for the last month. The stock has surged 123% over that period, including nearly 20% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The sector has been under a microscope as geopolitical drama plays out regarding who controls critical minerals for crucial industries, including cutting-edge technology and electronics, electric vehicles (EVs), and aerospace and defense. This week, Critical Metals announced plans for a joint venture to create a $1.5 billion rare-earth mineral processing facility in Saudi Arabia. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Critical Metals PLC Registered Shs

Analysen zu Critical Metals PLC Registered Shs

