Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
|
06.02.2026 13:15:16
Here's Why Gemini Space Station Stock Crashed This Week
Shares in cryptocurrency exchange and custodian bank Gemini Space Station (NASDAQ: GEMI) declined by19.7% in the week to Friday morning. The decline comes as the company is embarking on a fundamental restructuring of its business. Here's the lowdown.The following chart tells part of the story. The collapse in cryptocurrency prices (Bitcoin and Ethereum are the two most important supported cryptocurrencies for Gemini) has coincided with a decline in Gemini's stock price. While it's easy to show a price chart that looks like the coastline of Scotland, the reality is that Gemini's exchange transaction revenues are likely to suffer when cryptocurrencies fall.In addition, lower cryptocurrency prices reduce the dollar value of assets it has in custody, which will put pressure on its custodial fees. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gemini Corp.
Analysen zu Gemini Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gemini Space Station Incorporation
|7,68
|14,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.