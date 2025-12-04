NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
04.12.2025 13:25:00
Here's Why I Wouldn't Touch Peloton Stock With a 10-Foot Pole Right Now
When Peloton (NASDAQ: PTON) had its initial public offering (IPO) in September 2019, it had no idea just how good the timing would prove around six months later. When the COVID-19 pandemic forced a global shutdown, Peloton was in the right place at the right time to capitalize on fitness enthusiasts who could no longer go to a physical gym.From its IPO through December 2020, Peloton's stock price rose by more than 540%, making it one of the hottest stocks on the market. Unfortunately, its stock is now down close to 95% from those highs. And, even more unfortunate for me, my (regretful) stake in Peloton is down more than 90% as I write this article.There has been some semi-encouraging news coming from Peloton recently, but I can honestly say that it's a stock I wouldn't touch with a 10-foot pole, regardless of what positives it seems to be showing right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,20
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.