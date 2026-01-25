Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
25.01.2026 09:33:00
Here's Why I Wouldn't Touch Quantum Computing Stock With a 10-Foot Pole
Tech companies are investing heavily in quantum computing, which uses quantum mechanics to develop faster computing systems. One pure-play quantum computing company is the aptly named Quantum Computing (NASDAQ: QUBT), or QCi for short. It develops photonics technology that manipulates particles of light and operates at room temperature, unlike the superconducting technology favored by many quantum computing companies.Quantum Computing stock has soared over the last three years, rising 591% (as of Jan. 22). Despite those amazing returns, I won't touch it because of a few serious risks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Computing Inc Registered Shs
|
19.11.25
|Quantum computing needs its own industrial revolution (Financial Times)
|
13.11.25
|Ausblick: Quantum Computing gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.09.25
|Australia emerges as quantum computing player with role in Microsoft chip (Financial Times)
|
10.09.25
|Quantum computing company raises a record $1bn (Financial Times)
|
13.08.25
|Ausblick: Quantum Computing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Quantum Computing Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|11,46
|-4,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.