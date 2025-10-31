Ai Holdings Aktie

Ai Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
31.10.2025 09:30:00

Here's Why I'm Loading Up on This AI-Heavy Vanguard ETF

The artificial intelligence (AI) revolution is reshaping technology investing. Chips, software, cloud infrastructure -- everything is getting repriced based on AI exposure. Nvidia dominates semiconductors. Microsoft leads cloud AI. Palantir Technologies powers enterprise applications. The Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) owns all of them.Year-to-date, this exchange-traded fund (ETF) has returned 23% compared to 15.6% for the benchmark S&P 500. The fund holds 314 tech stocks as of this writing on Oct. 29, charges a rock-bottom expense ratio, and rebalances automatically as winners emerge. When Nvidia exploded over the past few years, investors captured the gains without timing anything.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten

Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ai Holdings Corp 2 680,00 0,60% Ai Holdings Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:49 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
14:44 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
13:54 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen