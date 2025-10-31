Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
31.10.2025 09:30:00
Here's Why I'm Loading Up on This AI-Heavy Vanguard ETF
The artificial intelligence (AI) revolution is reshaping technology investing. Chips, software, cloud infrastructure -- everything is getting repriced based on AI exposure. Nvidia dominates semiconductors. Microsoft leads cloud AI. Palantir Technologies powers enterprise applications. The Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) owns all of them.Year-to-date, this exchange-traded fund (ETF) has returned 23% compared to 15.6% for the benchmark S&P 500. The fund holds 314 tech stocks as of this writing on Oct. 29, charges a rock-bottom expense ratio, and rebalances automatically as winners emerge. When Nvidia exploded over the past few years, investors captured the gains without timing anything.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 680,00
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.