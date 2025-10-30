Indivior Aktie
WKN DE: A12GT3 / ISIN: US45579E1055
|
30.10.2025 19:18:44
Here's Why Indivior Stock Soared 15% Today
Shares in Indivior Plc (NASDAQ: INDV) were up by 15.5% at 1 p.m. ET today after management released an excellent set of third-quarter results, upgraded its full-year guidance, and served notice that its "Indivior Action Agenda" three-phase plan is generating momentum as the profitable and cash-generative company grows sales of its key prescription medication Sublocade.According to Indivior, Sublocade is "indicated for the treatment of moderate to severe opioid use disorder in patients who have initiated treatment with a single dose of a transmucosal buprenorphine product or who are already being treated with buprenorphine." Sublocade contains buprenorphine, but its delivery system offers a monthly dosage compared to the daily dosage regimen of buprenorphine -- something that can be a significant benefit for opioid use disorder sufferers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
