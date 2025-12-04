Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 11:10:00

Here's Why Palantir May Be a Multimillionaire-Maker

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) soared in recent years -- more than 2,000% over the past three, to be exact -- as revenue and demand for its software took off. Though the company has been around for more than two decades, its growth story actually may be just beginning. This is because Palantir is involved in the newish technology of artificial intelligence (AI).Some analysts and investors have worried about Palantir's valuation, as it's climbed to high levels, but even if this or other factors put the brakes on Palantir stock, such a trend is likely to be temporary. Here's why Palantir may continue to climb -- and might even be a multimillionaire-maker over time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten