Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
04.12.2025 11:10:00
Here's Why Palantir May Be a Multimillionaire-Maker
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) soared in recent years -- more than 2,000% over the past three, to be exact -- as revenue and demand for its software took off. Though the company has been around for more than two decades, its growth story actually may be just beginning. This is because Palantir is involved in the newish technology of artificial intelligence (AI).Some analysts and investors have worried about Palantir's valuation, as it's climbed to high levels, but even if this or other factors put the brakes on Palantir stock, such a trend is likely to be temporary. Here's why Palantir may continue to climb -- and might even be a multimillionaire-maker over time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
