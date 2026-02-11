QX b Aktie
WKN DE: A419YG / ISIN: US82846H5046
11.02.2026 16:48:47
Here's Why QXO Stock Shot Higher Today
About a month ago, QXO (NYSE: QXO) telegraphed that at least one acquisition would likely be coming in the next six months. The building supply company just announced one, and the market likes it. QXO shares soared as much as 12.5% on the news this morning. As of 10:45 a.m. ET, the stock was still higher by 11.3% on the news.
