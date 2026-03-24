Delek US Holdings Aktie
WKN DE: A0JL3V / ISIN: US2466471016
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25.03.2026 00:09:26
Here's Why Shares in Delek US Soared Today
Shares in refining, logistics, and biofuels company Delek US (NYSE: DK) rose by 8.6% today, buoyed by a combination of a rise in the price of oil and a BofA analyst raising the company's price target on the stock from from $28 to $40. However, the analyst maintained an underweight rating on the stock, and even the revised target is below the current stock price. The stock is up almost 55% so far in 2026, and there's little doubt about the reason. In common with many larger refining peers, such as Valero Energy and PBF Energy, Delek US is benefiting from a sharp increase in the refining crack spread; the difference between the cost of crude oil (its primary raw material) and the price of its refined products. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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