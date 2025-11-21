Herkules: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Herkules lud am 19.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 PLN gegenüber -0,110 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 27,7 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at