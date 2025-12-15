|
HEROZ, präsentierte Quartalsergebnisse
HEROZ, lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,820 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.
