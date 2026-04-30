Hershey Co. Bottom Line Rises In Q1

(RTTNews) - Hershey Co. (HSY) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $435.10 million, or $2.13 per share. This compares with $224.20 million, or $1.10 per share, last year.

Excluding items, Hershey Co. reported adjusted earnings of $478.86 million or $2.35 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.7% to $3.104 billion from $2.805 billion last year.

Hershey Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $435.10 Mln. vs. $224.20 Mln. last year. -EPS: $2.13 vs. $1.10 last year. -Revenue: $3.104 Bln vs. $2.805 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.20 To $ 8.52 Full year revenue guidance: 4 % To 5 %