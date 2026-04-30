Hershey Aktie

Hershey für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851297 / ISIN: US4278661081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 12:52:14

Hershey Co. Bottom Line Rises In Q1

(RTTNews) - Hershey Co. (HSY) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $435.10 million, or $2.13 per share. This compares with $224.20 million, or $1.10 per share, last year.

Excluding items, Hershey Co. reported adjusted earnings of $478.86 million or $2.35 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.7% to $3.104 billion from $2.805 billion last year.

Hershey Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $435.10 Mln. vs. $224.20 Mln. last year. -EPS: $2.13 vs. $1.10 last year. -Revenue: $3.104 Bln vs. $2.805 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.20 To $ 8.52 Full year revenue guidance: 4 % To 5 %

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hershey Co

mehr Nachrichten