Hertz Global öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hertz Global hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4,340 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 2,48 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at