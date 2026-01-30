Hexcel präsentierte Quartalsergebnisse

Hexcel hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexcel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexcel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 491,3 Millionen USD im Vergleich zu 474,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,37 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,59 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,46 Prozent auf 1,89 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Hexcel 1,90 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at