Hexing Electrical legte Quartalsergebnis vor

Hexing Electrical hat am 20.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,40 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexing Electrical 1,31 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,51 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hexing Electrical ein Gewinn pro Aktie von 2,06 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hexing Electrical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,75 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,69 Milliarden CNY im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,50 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 4,77 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at