Ryder System Aktie
WKN: 855369 / ISIN: US7835491082
|
16.11.2025 16:23:43
HG Vora Sells 300,000 Ryder System (R) Shares Valued at $37.8 Million
HG Vora Capital Management, LLC reported a reduction in its Ryder System (NYSE:R) position, selling 300,000 shares for an estimated net change of $37.77 million, according to its November 14, 2025, SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, 2025, HG Vora Capital Management, LLC sold 300,000 shares of Ryder. The transaction resulted in a $37.77 million decrease in the fund’s position value. Following the sale, the fund held 335,000 shares, valued at $63.19 million at quarter-end.Ryder System, Inc. is a leading provider of logistics and transportation solutions with a significant presence in the fleet management and supply chain sectors. The company leverages its scale and integrated service offerings to deliver comprehensive solutions for commercial customers seeking operational efficiency and cost savings. Strategic diversification across leasing, rental, and logistics services positions Ryder to address evolving client needs in a competitive market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ryder System Inc.mehr Nachrichten
|
22.10.25
|Ausblick: Ryder System zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Ryder System legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: Ryder System legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)