HighPeak Energy legte Quartalsergebnis vor

HighPeak Energy ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HighPeak Energy die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 271,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 188,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at