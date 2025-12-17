|
17.12.2025 06:31:28
Highway präsentierte Quartalsergebnisse
Highway hat am 15.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Highway 0,050 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,2 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.