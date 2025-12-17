Highway präsentierte Quartalsergebnisse

Highway hat am 15.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Highway 0,050 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,2 Millionen USD.

