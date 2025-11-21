Hillenbrand stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hillenbrand präsentierte in der am 19.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hillenbrand ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 652,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 838,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,610 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,000 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Hillenbrand im vergangenen Geschäftsjahr 2,67 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hillenbrand 3,18 Milliarden USD umsetzen können.

