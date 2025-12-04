Hilltop Holdings Aktie
WKN DE: A0MX4M / ISIN: US4327481010
|
04.12.2025 16:13:22
Hilltop Holdings' Chief Accounting Officer Sells 2,200 Shares for $77,000. Should Investors Be Concerned?
Hilltop Holdings's (NYSE:HTH) Chief Accounting Officer, Keith E. Bornemann, sold 2,200 shares in an open-market transaction on Nov. 25, 2025.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($35.00); post-transaction value based on Nov. 25 market close.* 1-year performance calculated using Nov. 25, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hilltop Holdings IncShsmehr Nachrichten
|
22.10.25
|Ausblick: Hilltop präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hilltop Holdings IncShs
|29,40
|-1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.