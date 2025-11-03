HIMACS legte Quartalsergebnis vor

HIMACS präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 26,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 29,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,50 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HIMACS 4,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at