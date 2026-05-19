Hind Rectifiers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hind Rectifiers lud am 16.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,80 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,85 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 13,10 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 10,82 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,99 Milliarden INR – ein Plus von 52,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hind Rectifiers 6,54 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at