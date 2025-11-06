|
06.11.2025 06:31:29
Hino Motors vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hino Motors hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,59 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -382,170 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,26 Prozent auf 378,62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hino Motors 436,49 Milliarden JPY umgesetzt.
