Hitachi Maxell legte Quartalsergebnis vor

Hitachi Maxell hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 65,03 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 36,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,67 Milliarden JPY – ein Plus von 24,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hitachi Maxell 30,27 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at