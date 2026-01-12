12.01.2026 06:31:29

Hobonichi präsentierte Quartalsergebnisse

Hobonichi äußerte sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 329,55 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hobonichi 264,94 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,34 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

